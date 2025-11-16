Apesar de já ter cantando em diversos países, Tia Surica revela que tem o sonho de conhecer Portugal - Estefan Radovicz / Arquivo O Dia

Apesar de já ter cantando em diversos países, Tia Surica revela que tem o sonho de conhecer PortugalEstefan Radovicz / Arquivo O Dia

Madureira vai parar nesta segunda-feira (17) para o aniversário de 85 anos de uma de suas moradoras mais ilustres, Tia Surica, que ganhará um festão, promovido por amigos, no tradicional Cafofo da Surica, na Rua Júlio Fragoso. Restrita a convidados, a celebração, com feijoada e muito samba, contará, ainda, com a presença de nomes importantes da música. As atrações, no entanto, são surpresa.



Em entrevista ao DIA, a baluarte e matriarca da Portela diz que pouco sabe sobre a comemoração. "É uma equipe que está montando esse evento de aniversário para mim. Estou por fora, é tudo surpresa. Eles não falam nada comigo. E eu nem queria festa esse ano... O que a gente conta agora é tempo, mas fico muito lisonjeada deles estarem fazendo isso para mim, fico muito satisfeita."



Questionada sobre o segredo da longevidade, a sambista não titubeia. "É você saber viver a vida. Isso que é o importante! Não se acomodar, e eu não me acomodo, enquanto Deus me der saúde e disposição. E também saber com quem você lida, com quem você se dá, não se misturar com certas pessoas... assim você vai até o fim da sua vida. Essa juventude de agora vive nessa baderna e morre antes", avalia.



Para dar conta da rotina de shows, homenagens e participações em rodas de samba, a veterana, que recentemente se apresentou na França, admite que precisou rever alguns hábitos: "Eu parei de beber e de me alimentar à noite. Você vai chegando em uma certa idade e precisa se poupar."



Apesar de já ter cantando em diversos países com a Velha Guarda Show da Portela, grupo do qual faz parte desde 1980, Tia Surica revela que ainda sonha visitar um lugar, em especial. "Tenho paixão por conhecer Portugal. Se Deus quiser, eu ainda irei. Conhecendo Portugal eu estarei realizada, só tenho esse sonho."



Para 2026, o desejo, como não poderia deixar de ser, é ver sua escola campeã na Sapucaí. O figurino, já desenhado pela equipe do carnavalesco André Rodrigues, porém, não pode ser revelado. "Peço a Deus que minha escola faça um bom desfile e que traga o título. São quase 80 anos de Portela, é muita história."



Celebração no Centro

Tia Surica também irá comemorar a nova idade no tradicional Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia, onde se apresentará no próximo sábado (22), a partir das 19h30, recebendo Ana Costa, Marquynhos Diniz e Roberta Sá.

No repertório, estarão sucessos da Portela e clássicos como "Lama", de Mauro Duarte, "Preciso me Encontrar", de Candeia, "Quantas Lágrimas", de Manacéa, entre outros.





