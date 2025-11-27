Martnália faz primeira prova de fantasia no barracão da Unidos de Vila Isabel Divulgação / Unidos de Vila Isabel

A cantora Mart'nália visitou o barracão da Unidos de Vila Isabel, na Cidade do Samba, nesta quarta-feira (26), para fazer a primeira prova de fantasia do Carnaval 2026. 
Integrante da bateria e filha do presidente de honra da agremiação, Martinho da Vila, a artista celebrou o clima de união na preparação do desfile. “Esse ano estaremos, como sempre, unidos. A Vila vem com um samba maravilhoso, carnavalescos incríveis. O clima é de alegria geral. Agora é nosso. Ninguém tira, pelo amor de Deus. Vem não.”
Na noite desta quarta, a cantora participou do ensaio de rua da agremiação, no Boulervard 28 de Setembro.
Segunda escola do Grupo Especial a desfilar, em 17 de fevereiro, a Vila vai apresentar na Sapucaí o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. O tema exalta o pintor e compositor Heitor dos Prazeres.