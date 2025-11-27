Martnália faz primeira prova de fantasia no barracão da Unidos de Vila Isabel Divulgação / Unidos de Vila Isabel
Mart'nália tira medidas para fantasia e confirma presença no desfile da Vila
'A Vila vem com um samba maravilhoso', celebrou cantora
Mart'nália tira medidas para fantasia e confirma presença no desfile da Vila
'A Vila vem com um samba maravilhoso', celebrou cantora
Documentário que exalta legado de Xica Manicongo, enredo do Tuiuti, será exibido nesta sexta
Filme destaca presença trans na Sapucaí, homenageando figura histórica
Frisas da Série Ouro começam a ser vendidas nesta quinta
Valor do box varia de R$ 1.400 a R$ 1.900
Professor de samba de Virginia, Carlinhos Salgueiro elogia desempenho: 'Disciplinada e dedicada'
Depois de ter aulas com Luciene Santinha, rainha de bateria da Grande Rio treina com profissional de outra escola de samba
Casal de mestre-sala e porta-bandeira do Salgueiro projeta desfile: 'Podemos fazer ainda melhor'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.