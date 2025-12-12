Desfile das escolas mirins vai acontecer em novo formato, em 2026 - Eduardo Hollanda / Rio Carnaval

Desfile das escolas mirins vai acontecer em novo formato, em 2026Eduardo Hollanda / Rio Carnaval

Publicado 12/12/2025 07:20

Rio - As escolas de samba mirins já têm data e posição para desfilar em 2026. Em sorteio realizado nesta quinta-feira (11), na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), os dirigentes das agremiações conheceram os detalhes do novo formato, que contará com a divisão em mais dias. Agora, além da sexta-feira, 20 de fevereiro, véspera do Sábado das Campeãs, haverá desfiles na abertura dos ensaios técnicos dos dias 31 de janeiro, 1º e 8 de fevereiro.

"As escolas mirins são a base do nosso Carnaval. É aqui que nascem futuros ritmistas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira e tantos outros componentes", ressaltou a diretora cultural da Liesa, Evelyn Bastos.

Confira a ordem:

Sábado - 31 de janeiro

Início: 18h

1- Miúda da Cabuçu

2- Inocentes da Caprichosos

3- Império do Futuro

Domingo - 1º de fevereiro

Início: 17h30

1- Golfinhos do Rio de Janeiro

2- Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy

3- Petizes da Penha

Domingo - 9 de fevereiro

Início: 18h

1- Corações Unidos do CIEP

2- Nova Geração da Estácio de Sá

Sexta-feira - 20 de fevereiro

Início: 17h

1- Infantes do Lins

2- Herdeiros da Vila

3- Pimpolhos da Grande Rio

4- Tijuquinha do Borel

5- Estrelinha da Mocidade

6- Mangueira do Amanhã

7- Aprendizes do Salgueiro

8- Sonho do Beija-Flor

9- Filhos da Águia

10- Crias Imperatriz

11- Netinhos do Tuiuti

12- Virando Esperança