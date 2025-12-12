Desfile das escolas mirins vai acontecer em novo formato, em 2026Eduardo Hollanda / Rio Carnaval

Rio - As escolas de samba mirins já têm data e posição para desfilar em 2026. Em sorteio realizado nesta quinta-feira (11), na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), os dirigentes das agremiações conheceram os detalhes do novo formato, que contará com a divisão em mais dias. Agora, além da sexta-feira, 20 de fevereiro, véspera do Sábado das Campeãs, haverá desfiles na abertura dos ensaios técnicos dos dias 31 de janeiro, 1º e 8 de fevereiro.
"As escolas mirins são a base do nosso Carnaval. É aqui que nascem futuros ritmistas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira e tantos outros componentes", ressaltou a diretora cultural da Liesa, Evelyn Bastos.
Confira a ordem:
Sábado - 31 de janeiro
Início: 18h
1- Miúda da Cabuçu
2- Inocentes da Caprichosos
3- Império do Futuro
Domingo - 1º de fevereiro
Início: 17h30
1- Golfinhos do Rio de Janeiro
2- Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy
3- Petizes da Penha
Domingo - 9 de fevereiro
Início: 18h
1- Corações Unidos do CIEP
2- Nova Geração da Estácio de Sá
Sexta-feira - 20 de fevereiro
Início: 17h
1- Infantes do Lins
2- Herdeiros da Vila
3- Pimpolhos da Grande Rio
4- Tijuquinha do Borel
5- Estrelinha da Mocidade
6- Mangueira do Amanhã
7- Aprendizes do Salgueiro
8- Sonho do Beija-Flor
9- Filhos da Águia
10- Crias Imperatriz
11- Netinhos do Tuiuti
12- Virando Esperança