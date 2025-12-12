Rio - As escolas de samba mirins já têm data e posição para desfilar em 2026. Em sorteio realizado nesta quinta-feira (11), na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), os dirigentes das agremiações conheceram os detalhes do novo formato, que contará com a divisão em mais dias. Agora, além da sexta-feira, 20 de fevereiro, véspera do Sábado das Campeãs, haverá desfiles na abertura dos ensaios técnicos dos dias 31 de janeiro, 1º e 8 de fevereiro.
"As escolas mirins são a base do nosso Carnaval. É aqui que nascem futuros ritmistas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira e tantos outros componentes", ressaltou a diretora cultural da Liesa, Evelyn Bastos.
Confira a ordem:
Sábado - 31 de janeiro Início: 18h 1- Miúda da Cabuçu 2- Inocentes da Caprichosos 3- Império do Futuro
Domingo - 1º de fevereiro Início: 17h30 1- Golfinhos do Rio de Janeiro 2- Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy 3- Petizes da Penha
Domingo - 9 de fevereiro Início: 18h 1- Corações Unidos do CIEP 2- Nova Geração da Estácio de Sá
Sexta-feira - 20 de fevereiro Início: 17h 1- Infantes do Lins 2- Herdeiros da Vila 3- Pimpolhos da Grande Rio 4- Tijuquinha do Borel 5- Estrelinha da Mocidade 6- Mangueira do Amanhã 7- Aprendizes do Salgueiro 8- Sonho do Beija-Flor 9- Filhos da Águia 10- Crias Imperatriz 11- Netinhos do Tuiuti 12- Virando Esperança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.