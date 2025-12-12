Hariany Almeida é desligada da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução / Instagram

Hariany Almeida é desligada da Imperatriz Leopoldinense Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 12:45

Rio - A Imperatriz Leopoldinense informou, nesta sexta-feira (12), que Hariany Almeida não integra mais o elenco da escola para o Carnaval 2026. O anúncio saiu pouco depois de a ex-BBB viralizar ao opinar sobre a importância de influenciadores na festa , o que provocou forte discussão nas redes sociais.

Em nota, a agremiação declarou: "O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome de sua diretoria, informa que a influenciadora Hariany Almeida, até então destaque de alegoria, não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026. A agremiação agradece Hariany por sua participação e compromisso, e deseja sucesso em sua trajetória. A Rainha de Ramos, nove vezes campeã do Carnaval carioca, segue focada em seu projeto para o desfile do ano que vem, reafirmando seu compromisso com o Maior Espetáculo da Terra e a cultura de nosso país."



A influenciadora entrou no centro da polêmica ao afirmar nas redes que a presença de criadores de conteúdo ajuda o Carnaval a alcançar públicos que não costumam acompanhar os desfiles. Segundo ela, essa movimentação deixa a festa "mais acessível" e próxima dos jovens.



No trecho que mais repercutiu, Hariany disse que "o Carnaval está em alta porque as escolas entenderam há 10/9 anos que elas precisavam se modernizar e se adaptar a modelos atuais de gestão". Ela citou também mudanças na Liesa e afirmou que a abertura para influenciadores aproxima a festa de quem está "fora da bolha".



Diante da reação negativa, Hariany voltou às redes para se explicar. Ela garantiu que não teve intenção de diminuir a festa: "Não me expressei bem. Sei o quão grandioso o Carnaval é. Sei da importância que tem, de todo mundo que é envolvido. Acho muito bonito tudo e me apaixonei pelo Carnaval, porque tive acesso ao que acontece por trás."



A influenciadora afirmou que falava sobre o próprio conteúdo e sobre como enxerga seu papel na divulgação dos bastidores. "Quando falei sobre os nossos conteúdos, sobre a importância de um influenciador, falei sobre mim, sobre o meu trabalho. Como vejo a importância… Porque consigo mostrar os bastidores de tudo que acontece, o carinho que a comunidade tem uns com os outros, do quanto o Carnaval emprega várias pessoas."



Por fim, ela reforçou o que queria dizer com a expressão "fora da bolha": "E o que quis dizer com ‘fora da bolha’ são as pessoas que não vivem o Carnaval. Pessoas assim como eu, que conheceram o Carnaval recentemente. Me apaixonei por tudo e a importância que tem sobre cada pessoa que participa de tudo. O Carnaval não é só no momento que acontece ali na Avenida. Tem todo um movimento."

Enredo

A escola de Ramos levará para a Marquês de Sapucaí um enredo que homenageia a vida e a carreira de Ney Matogrosso. O tema será assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira.