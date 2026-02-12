Vila Isabel leva para a Sapucaí fantasias da bateria pintadas à mão em tributo a Heitor dos Prazeres - Ademir Júnior / Divulgação

Publicado 12/02/2026 11:26

Rio - Em homenagem ao multiartista Heitor dos Prazeres, os integrantes da bateria da Unidos de Vila Isabel vão desfilar na Sapucaí com as fantasias pintadas à mão. A iniciativa faz parte do enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", que vai contar a história do sambista e pintor.

Os figurinos começaram a ser produzidos em novembro, em um ateliê em Bangu, na Zona Oeste, e consumiram aproximadamente 120 latas de tinta. A proposta faz referência a um dos lados menos conhecidos do homenageado.

Além de compositor e sambista, Heitor dos Prazeres também se destacou como pintor, com obras reconhecidas no Brasil e no exterior. Estreando na Vila Isabel, os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora explicam que a escolha pela pintura manual foi feita para reforçar o conceito do enredo e garantir identidade visual à bateria.

"A gente poderia optar por uma estampa, o que facilitaria o processo, mas a escolha pela pintura manual carrega um significado muito mais forte. Trabalhamos com algodão cru para garantir leveza e conforto aos ritmistas, mas sem abrir mão da potência visual. A ideia é remeter aos sambistas-pintores, como o próprio Heitor e também João da Baiana", explicou Haddad.



O mestre de bateria Macaco Branco aderiu à proposta e desenvolveu um estudo que relaciona música e cor. A partir das vibrações e notas dos instrumentos, os cerca de 300 ritmistas foram divididos por cores, criando um efeito visual sincronizado com o som. Serão sete cores de boinas, cada uma representando uma nota musical: violeta (sol), azul royal (lá), azul turquesa (si), verde (dó), amarelo (ré), laranja (mi) e vermelho (fá).



Com a iniciativa, a Vila Isabel aposta na união entre arte e samba para levar à Avenida uma homenagem visual à trajetória e à obra de Heitor dos Prazeres.