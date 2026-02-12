Karla Klemente é musa da União da Ilha - Divulgação

Publicado 12/02/2026 12:45

Rio - Musa União da Ilha, a atriz e bailarina Karla Klemente irá representar a cartomante Eulália no desfile agremiação da Série Ouro, que apresentará o enredo "Viva o hoje! O Amanhã? Fica pra depois", desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Ferreira, na Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira (13).

"A cartomante Eulália representa uma mulher forte, intuitiva, livre e sábia — alguém que lê destinos, mas também ensina a confiar na própria intuição. Isso dialoga profundamente com a minha trajetória como artista e como mulher. É lindo representar uma cigana cartomante, porque me remete à minha avó Alzira Maggioli, que tinha uma cigana Esmeralda e sempre foi apaixonada pelo Carnaval. Ao vestir esse personagem, é como se eu carregasse comigo as histórias da minha família, da minha avó e de tantas mulheres que vieram antes de mim", diz a musa.

Para fazer bonito na Avenida, Karla se preparou bastante: fez aula de samba, focados na criação coreográfica para o dia do desfile, treinou bastante e cuidou da pele."Ser musa no Carnaval exige preparo em muitos aspectos.Tenho acompanhamento com nutricionista — no meu caso, perco peso com os ensaios de Carnaval, então o foco é ganhar peso com massa magra. Para isso, entro com treinamento físico, especialmente focado em membros inferiores, principalmente o bumbum. Além disso, estou recorrendo aos tratamentos estéticos", afirma.