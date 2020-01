Treta! Gretchen sugere que Carlos Bolsonaro seja gay e que não assume por conta do pai

Rio - Recentemente o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) gerou polêmica ao compartilhar em seu perfil no Twitter uma foto de Thammy Miranda com Andressa Ferreira e seu primogênito. A imagem foi recebida com grande rejeição pelos seguidores do correligionário, que aproveitaram a oportunidade para ofender o ator transexual. Com a alta repercussão, Gretchen, avó do recém-nascido, interviu e ameçou processar o filho de Jair Bolsonaro.

Todavia, nesta terça-feira (14), Carlos Bolsonaro mostrou desprezo pela ameaça de Gretchen ao compartilhar uma nova imagem de Thammy. Em meio a críticas e elogios pela nova publicação no Twitter, a Rainha do Rebolado (e dos Memes) demonstrou compaixão.

"Agora entendi. E realmente sinto pena de você. Um homem que não pode assumir sua sexualidade por causa do pai. Quando quiser um apoio, nossa família está a sua disposição viu?", declarou Gretchen, que completou: "Deve incomodar né? Ver a felicidade de uma família linda e bem estruturada, mas que não é a família padrão. Talvez fosse isso que você realmente deseja. Sinto muito por você".

Tuíte de Carlos Bolsonaro: