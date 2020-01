Perlla mostra 'antes e depois' e lembra: 'Carnaval vem aí'

Rio - Perlla passou por mudanças radicais em sua vida. Com novos hábitos alimentares, atividades físicas e procedimentos estéticos, a cantora eliminou 20 quilos nos últimos meses. Nas redes sociais, ela mostrou a mudança no corpo com uma montagem de fotos.

“Feliz demais com os resultados que venho conquistando nesses últimos meses. É a soma de alimentação saudável, exercícios físicos, e um eliminador de gordura”, contou ela, referindo-se a um fitoterápico natural da qual é garota-propaganda. “Simboooora que carnaval 2020 vem aí!”, brincou ela na legenda, mostrando entusiasmo com a chegada do carnaval.

Nos comentários, Perlla recebeu uma série de elogios dos seguidores, como “Tá linda demaissssss parabéns por sua dedicação, amando seu resultado top”, “Maravilhosa”, “Muito linda”, entre outros.