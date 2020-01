Carlos Bolsonaro volta a postar foto de Thammy e Gretchen dispara: 'Apaixonado'

Rio - O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) voltou a postar uma foto de Thammy Miranda em suas redes sociais. Na imagem postada pelo vereador nesta terça-feira, Thammy aparece antes da mudança de sexo.

"É incrível @CarlosBolsonaro como você é apaixonado pelo meu filho. Tá doido pra entrar na nossa família. Mas meus filhos homens estão todos casados. Só lamento", ironizou a cantora Gretchen, mãe de Thammy, no Twitter.

É incrível @CarlosBolsonaro como vc é apaixonado pelo meu filho. Tá doido pra entrar na nossa família. Mas meus filhos homens estão todos casados. Só lamento. pic.twitter.com/fpniIESDkq — Gretchen (@GretchenCantora) January 21, 2020

A confursão entre Carlos Bolsonaro e Gretchen começou quando o filhe de Jair Bolsonaro postou no Instagram uma foto de Thammy com a mulher, Andressa Ferreira, e o filho recém-nascido do casal, Bento.

"Você realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu que sou mãe dele", escreveu Gretchen na ocasião. "Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Você precisa da imagem do meu filho para fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né", completou.