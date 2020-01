Sem papas na língua! Antônia Fontenelle sobre levar chifres: 'rio de mim mesma'

São Paulo - Antonia Fontenelle concedeu uma entrevista ao "TV Fama", noticiário de famosos da RedeTV!, na noite da última terça-feira (21). Durante o papo, a apresentadora e youtuber falou sobre Carnaval e vida pessoal.

Galeria de Fotos Antônia Fontenelle Ag. News Antônia Fontenelle Ag. News Antônia Fontenelle Reprodução Internet Antônia Fontenelle Reprodução / Internet Antônia Fontenelle Ag. News Antônia Fontenelle Reprodução de internet Antônia Fontenelle Reprodução Antônia Fontenelle é vista aos beijos com empresário Fábia Oliveira Antônia Fontenelle Reprodução de Instagram Antônia Fontenelle Reprodução Antônia Fontenelle e Eduardo Costa Reprodução de internet Antônia Fontenelle Reprodução de internet Antônia Fontenelle beija apresentadora Eduardo Martins/AgNews Antônia Fontenelle Reprodução da internet Antonia Fontenelle Reprodução Instagram Antônia Fontenelle Reprodução de Internet Antônia Fontenelle e Allisson Rodrigues Fábio Nunes Antônia Fontenelle fotos reprodução instagram Antônia Fontenelle Ag. News Antônia Fontenelle beija Eduardo Costa Reprodução Internet Antônia Fontenelle posta foto e fãs dizem que ela aumentou bumbum com Photoshop Reprodução Internet Antônia Fontenelle Ag. News Antônia Fontenelle se prepara para o desfile da Império Serrano na Concentração Ag. News Antonia Fontenelle foi acusada de homofobia após comentário no storie do Instagram Instagram Antônia Fontenelle Ag. News Antônia Fontenelle e Rodrigo Phavanello Reprodução Internet Antônia Fontenelle rebate declarações de Emerson Sheik Reprodução Internet / AFP Antônia Fontenelle e Duda Nagle Reprodução Vídeo Antonia Fontenelle Ag. News Antônia Fontenelle Ag. News

"Estou sozinha. Estou sempre aberta. Sou aquela que levo chifre, rio de mim mesma. Perguntam: como você casa, separa e não fica sofrendo? A vida é como é, gente!", explicou Antonia Fontenelle sobre sua vida amorosa.

Ao falar sobre recaídas com Eduardo Costa, ela respondeu. "Sempre rola essas coisas. Não sei se é a idade, mas a gente se desencanta. Antigamente era mais difícil desapegar, não sei se insegurança. Tem uns 15 dias que deixei um áudio para ele de amiga, de esporro".

Questionada sobre a folia em 2020, Antonia Fontenelle dissertou: "Estou me despedindo do Carnaval. Com 45 anos, as prioridades são outras. E vou te falar, requer muito esforço, muita dedicação, mesmo você não vindo à frente de uma bateria. Esse ano estou vindo pela Gaviões, estreando em São Paulo, fazendo a Anita Garibaldi. E no Rio, vou me despedir na escola que comecei, a Grande Rio, meu 12º ano. E encerro aqui".