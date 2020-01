Anitta cria perfil no Tinder e celebra 'matches': 'tô verificada'

Rio - Anitta ficou na dúvida se deveria usar ou não o Tinder , aplicativo de relacionamentos, perguntou a seus seguidores, e depois de entrar no app reclamou que muitos achavam que seu perfil era falso. Mas, a sofrência acabou! Nesta quinta-feira, a Poderosa celebrou que seu perfil foi verificado pela plataforma e que depois disso já recebeu 500 matches (quando alguém demostra interesse em você).

"Me respeita que fui verificada no Tinder, queridos", brincou ela, através da ferramenta Stories do Instagram.

Perfil chama atenção

A foto de perfil da Anitta é a cantora de biquíni, exibindo sua marquinha de sol, acompanhada de uma longa descrição. "Sou eu de verdade. Sou mil em um, queridos... cantora. empresária, trabalho muito, mas também rebolo muito, bailarina, diretora de marketing, carismártica, provedora da família, inteligente, falo e beijo várias línguas, engraçada, inesquecível (cuidado para não se apaixonar demais porque eu enjoo de repente se encher muito meu saco). Ariana demais", diz o texto.

Embaixadora do app

Nesta quinta, Anitta revelou que virou embaixadora do aplicativo e compartilhou o link do seu perfil para quem quiser demonstrar interesse nela. "Querem uma novidade?! Agora eu sou embaixadora do @TinderBrasil nesse carnaval! Match mais perfeito não tem, né? Eu sou topa tudo mesmo e, como o Tinder, também não acredito em rótulos e nem em definições. E pra provar pra vocês que não é fake, vem dar match comigo por aqui gotinder.com/@anittaofficial Agora sim o carnaval começou!"

Confira: