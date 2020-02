Natacha Horana usa look deslumbrante em Baile da Vogue

Rio - Natacha Horana não poupou na produção para o Baile da Vogue. A bailarina do Domingão do Faustão estava deslumbrante, usando um vestido Reinaldo Lourenço, com transparências, que revelava seu corpo em forma. A festa reuniu vários famosos na noite da última sexta-feira (7), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

“Não seguimos tendência. Tendência é o último estágio antes do brega, já dizia o finado Karl", disse Sandro Lopez, produtor de moda da atriz e dançarina.



Natacha acertou em todas as peças do look. Ela usou clutch D&G, sandália D&G, acessório de cabeça Marco Apollonio e brincos da Vivara.



