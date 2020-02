Ousada! Claudia Raia posa nua e com bumbum para cima

São Paulo - Uau! Aos 53 anos, Claudia Raia mostrou que está com tudo em cima em uma foto publicada por seu amigo no Instagram nesta segunda-feira (17). No clique, ela aparece completamente nua, deitada em um sofá, com o bumbum para cima.

"Lembranças do fim de ano. Musa da vida", escreveu o profissional de beleza Ale de Souza na legenda da foto. Humilde, Claudia comentou: "Prets vc postou? Kkkkkkk ate que ficou boa!", enquanto os seguidores rasgaram elogios à atriz: "Parece uma daquelas estátuas de mármore esculpida por Michelângelo".