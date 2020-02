Larissa Manoela posa agarradinha com ex-namorado de Sasha Meneghel

Rio - Larissa Manoela surgiu agarradinha com o ex-namorado de Sasha Menegel, o ator Bruno Montaleone. A imagem, que foi compartilhada por ele na última terça-feira (26), despertou a curiosidade dos seguidores dos dois, que ficaram perguntando se eles estão juntos.

A foto foi tirada em Nova York, nos Estados Unidos, onde eles estão gravando as últimas cenas do filme "Diários de Intercâmbio". "Ê, casalzinho fofo! Climinha de final de filmagem e por aqui só alegria! Obrigado por essa jornada, parceira!", escreveu Bruno no Instagram.

Larissa aproveitou o compartilhamento para agradecer o carinho do colega. "Valeu demais, Bruno! Ansiosa para compartilhar a história desse casal nas telonas! Já em clima de saudades e feliz por tudo que vivemos. E essa foto está uma fofura só", disse ela.

Após a publicação, os seguidores dos dois apostaram em um casal na vida real também. "Melhor que o par original da Larissa!", alfinetou uma fã. "Fofinhos demais", disse outra. "Muito errado shippar vocês?", indagou mais uma. "Meu casal", declarou uma quarta pessoa.