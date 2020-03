Sophia Abrahão mostra bumbum e deixa tatuagem íntima à mostra

Rio - Sophia Abrahão surpreendeu seus seguidores ao aparecer só de maiô e deixar um detalhe íntimo à mostra. É que a atriz tem uma tatuagem no bumbum, que ficou visível durante banho de mar.



O registro foi compartilhado por ela no Instagram, nesta segunda-feira (2) e a global recebeu diversos elogios. "Linda", "Sereia", "Musa do verão" e "Mulherão" foram alguns dos comentários postados por seus fãs.