Regina Casé comenta paralisação das gravações de 'Amor de Mãe' por conta do coronavírus: 'necessário'

Rio - Regina Casé comentou a decisão da Globo de cancelar as gravações da novela "Amor de Mãe" por conta da pandemia de coronavírus. A partir da próxima terça-feira (17), o canal contará com uma nova programação, com boa parte dela dedicada ao jornalismo e a reprises de novelas.

De acordo com a atriz, a decisão é difícil, mas necessário. “Foi muito difícil, mas é impossível contar histórias como essas sem muito beijo, abraço… a empresa visou não apenas cuidar da nossa saúde – nós atores e milhares de funcionários que colocam essa história no ar”, disse a intérprete de Lurdes em vídeo exibido no "Bom Dia Brasil".



“Essa é uma decisão de responsabilidade social”, continuou Casé, que ainda fez um apelo para os trabalhadores de quarentena. “Nós temos que dar o exemplo: Não saia de casa. […] Se você, como eu, trabalha em um lugar que te dispensou, fique em casa”, pediu.