Carol Peixinho conta como tem se exercitado durante quarentena

Rio - O avanço do novo coronavírus (Covid-19) mexeu com a rotina de quase todo mundo. Mesmo em casa e isolada socialmente, a ex-BBB Carol Peixinho não deixou de praticar exercícios físicos. Ela conta que tem feitos treinos rápidos, mas intensos.

"Eu sou uma pessoa muito elétrica, muito ativa. A maioria dos exercícios que eu faço são fora de casa, basicamente em academias e ao ar livre quando possível. Mas nos últimos seis meses, por conta das inúmeras viagens, comecei a inserir treinos adequando a minha rotina nestes deslocamentos. Então, os locais de treino passaram a ser em quartos dos hotéis, corredores, escadarias, corridas na rua... o importante é que não abro mão de me exercitar mesmo em locais sem estruturas. ", revela. "Eu sou uma pessoa muito elétrica, muito ativa. A maioria dos exercícios que eu faço são fora de casa, basicamente em academias e ao ar livre quando possível. Mas nos últimos seis meses, por conta das inúmeras viagens, comecei a inserir treinos adequando a minha rotina nestes deslocamentos. Então, os locais de treino passaram a ser em quartos dos hotéis, corredores, escadarias, corridas na rua... o importante é que não abro mão de me exercitar mesmo em locais sem estruturas. ", revela.

"Sendo assim, estou passando por esta quarentena com uma certa facilidade. Apesar de pouquíssimos dias de confinamento, ainda muita água vai rolar e teremos que estar atentos a essa nova rotina dentro de nossas residências para não pirarmos", diz.

"Há 4 dias, tenho feitos treinos funcionais em casa, principalmente os que meus professores Chico Salgado, que mora no Rio de Janeiro, e Ruiz, que reside em São Paulo, tem me orientado on-line. São treinos rápidos, mas com uma intensidade bacana pra suarmos bastante e queimarmos estas calorias extras que queremos eliminar. Até porque aí ficarmos em casa a probabilidade do nosso apetite aumentar é absurdo", continua.



Carol explica que também não descuidou de sua saúde mental. "Pra cuidar da mente, sigo na minha rotina de meditação, leitura, suor, estudo e agora muita conversa via facetime com amigos e família", afirma.



Alguns hábitos inseridos na rotina de Carol, devido a pandemia, ela vai levar para o seu dia a dia quando o surto do coronavírus acabar. "O de me conectar mais ainda comigo e a vida. Saber que tudo tem seu tempo e aceitar as fases da vida", conclui.