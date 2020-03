Reynaldo Gianecchini diz que tem saudade do casamento com Marília Gabriela

Rio - Reynaldo Gianecchini contou em entrevista à revista "Quem" que sente saudades do casamento com a apresentadora Marília Gabriela. Eles foram casados por sete anos, entre 1999 e 2006.

"Foi uma relação muito bonita e importante para a gente. Talvez fosse um dos casamentos mais bem-sucedidos que eu conheço. Estava o tempo todo repleto de carinho e em uma troca. A gente crescia juntos. Foi tão legal! Fui ter essa noção do quanto era legal depois que o tempo passou", disse.

O ator contou que conheceu a apresentadora quando estava fazendo a transição da carreira de modelo para a de ator e que a achou uma mulher muito interessante. "Eu tinha vindo do mundo da moda, com pessoas super jovens e incríveis, e não tinha interesse em ninguém de lá. Quando conheci a Marília, ficou muito evidente que ela era muito mais interessante. Era uma mulher que não tinha o padrão da jovenzinha gatinha. A beleza dela e a mulher que ela era me interessavam muito mais, e faziam dela mais bonita do que as outras pessoas, para mim", explicou.

Giane também falou dos boatos que cercavam o relacionamento. "A mentira mais cabeluda foi a de que eu namorava o filho da Marília [Theodoro Cochrane]. Mas, por incrível que pareça, essa fofoca era a que mais a gente levava na brincadeira. Era tão absurda, que a gente encarava como piada".