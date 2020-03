Jessica Ellen revela que mãe trabalha como doméstica e ainda não foi liberada mesmo com pandemia

Rio - A atriz Jessica Ellen revelou que mãe trabalha como doméstica e ainda não foi liberada do serviço mesmo com a pandemia de coronavírus que assola o mundo. A artista, que interpreta a professora Camila na novela 'Amor de Mãe', trama que teve as gravações adiadas por conta da doença, demostrou preocupação durante participação uma live promovida pela revista Marie Claire.

Galeria de Fotos Camila (Jessica Ellen) e Danilo (Chay Suede) em Amor de Mãe Divulgação Camila (Jéssica Ellen) em Amor de Mãe Divulgação Jessica Ellen Reprodução Magno (Juliano Cazarré), Camila (Jessica Ellen), Lurdes (Regina Casé), Érica (Nanda Costa) e Ryan (Thiago Martins) em Amor de mãe Globo/João Cotta Jéssica Ellen Carolina Merat/Divulgação

"A patroa dela está fora do Brasil e minha mãe ainda não conseguiu liberação, ela trabalha com essa família há anos. O isolamento é um privilégio", disse a atriz.

Ainda durante o bate-papo, Jéssica Ellen, que já morou na Rocinha, contou também que apoiou a decisão da emissora de adiar as gravações da trama assinada pela autora Manuela Dias. "Foi muito prudente da Rede Globo suspender as gravações. Ficamos 11h, 12h gravando em um estúdio com muita gente trabalhando. Quando veio da direção que íamos parar de gravar, vi que era sério. Como ficamos alienados no estúdio, não dá para acompanhar o que acontece no mundo", disse.

Apesar da distância forçada, Jéssica conta que o elenco continua mantendo contato através do mundo virtual. "Estamos sempre em contato, temos um grupo de whatsapp de Amor de Mãe. Mandamos mensagens falando que estamos com saudades. Eu mandei as matérias que colecionada da Taís Araújo, pois eu já era fã dela antes", contou.