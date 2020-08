Ex-BBB Renatinha revela briga, traições e agressão no fim do casamento

Rio - A ex-BBB Renata Dávila revelou que trava uma batalha na Justiça desde 2019 para se separar do ex-marido Humberto Pentagna Guimarães, com quem tem uma filha de 3 anos. Segundo informações publicadas pelo jornalista Léo Dias, o fim do casamento é marcado por brigas, traições, invasões no apartamento em que moravam e até agressão.

Renatinha conseguiu que a Justiça a mantivesse no apartamento que eles moravam juntos, mas contou que o ex-marido sempre tenta invadir para retirar os móveis. Segundo ela, na última segunda-feira (10), Humberto teria agredido sua mãe com um puxão no braço.

Ainda segundo a ex-BBB, a influência de Humberto em Belo Horizonte estaria fazendo com que o processo movido por ela parasse. Ela relata que, recentemente, ele teria conseguido uma decisão autorizando-o a entrar no apartamento, mesmo tendo que cumprir uma ordem de distanciamento.

Por fim, Renata relatou que mesmo com a Justiça tendo determinado um valor de pensão mensal para a filha do casal, ele não estaria pagando desde dezembro de 2019.