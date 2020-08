Evangélica, Priscilla Alcantara critica falas contra aborto de menina: 'fanatismo mata'

São Paulo - A cantora Gospel Priscilla Alcantara se posicionou sobre o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e está grávida. A história ganhou repercussão nacional e alguns grupos religiosos estão protestando contra o aborto. No Twitter, a artista evangélica criticou essas falas.

"O crente (incluindo eu) precisa urgentemente rever as prioridades do Evangelho", escreveu Priscilla na rede social. "Eu vou sair daqui porque meu dedo chega coçar e meu ímpeto não pode matar a minha sabedoria. Mas eu juro que vou dar a minha vida para que Cristo e o Amor sejam representados devidamente. Eu juro e quando eu estiver fazendo merd*, que esse mesmo Cristo me repreenda", ela continuou. A intérprete de Girassol ainda disse que o "fanatismo religioso mata".

A antiga apresentadora do "Bom Dia & Cia" não escreveu sobre o que estava deixando ela irritada. Porém, logos após esses tweets, ela começou a compartilhar o que outras pessoas estavam comentando sobre o caso. A cantora repostou a fala de uma mulher que dizia: "Com dez anos essa criança deveria estar brincando, estudando, tendo experiências normais para idade dela. Isso não aconteceu, ela teve todos seus direitos violados, não deve estar entendendo a situação que está passando e as pessoas julgam como se ela tivesse consciência".

Priscilla também repostou o que o youtuber Felipe Castanhari disse sobre o assunto. "Eu não tenho nem estômago para comentar esse absurdo que está acontecendo com a menina de 10 anos. Falhamos como sociedade. Falhamos como seres humanos. Falhamos em nossas instituições. Enfim, falhamos!", escreveu o influencer. Por fim, a cantora evangélica compartilhou uma fala de Leandra Leal. "Um pedófilo estuprador está foragido. Esse é o crime", postou a atriz.