Acidente fatal! Cantor transmite em live momento em que trem atinge seu carro

Rio - O popstar romeno Tavy Pustiu, de 29 anos, morreu e sua mulher ficou gravemente ferida em um acidente entre o carro em que eles estavam e um trem. O artista fazia uma transmissão ao vivo e acabou filmando o momento em que a composição atinge o carro, que estava sendo dirigido por sua mulher.

Galeria de Fotos Tavy Pustiu Reprodução Internet Tavy Pustiu transmite acidente fatal que o vitimou Reprodução Internet Tavy Pustiu e a esposa Reprodução Internet Tavy Pustiu e a esposa Reprodução Internet

Nas imagens, o cantor escuta música enquanto sua mulher dirige, em baixa velocidade, tentando atravessar o que parece ser uma linha férrea. Eles até deram uma parada para verificar se seria possível atravessar em segurança, mas o casal só percebeu a chegada de um trem quando já era tarde demais. O vídeo é interrompido com o olhar de pânico do cantor ao ver a aproximação do trem.

Tavy Pustiu morreu no local do acidente e sua esposa respira com a ajuda de aparelhos. Ela está internada no Hospital do Condado de Prahova. "Como resultado de uma colisão entre um trem e um carro na passagem de nível, um homem de 29 anos que era o passageiro na frente do carro foi declarado morto e uma mulher de 24 anos que era a motorista ficou ferida. O acidente aconteceu por não cumprimento das regras na passagem de nível", disse um porta-voz da polícia local ao jornal "Daily Star".

O trem fazia o trajeto entre Maneciu e Ploiesti Sud. A polícia afirmou que foi difícil tirar os passageiros dos destroços. Um vídeo postado por populares mostra o desespero das testemunhas, que não tinham como ajudar os feridos.

Cerca de um mês antes, Tavy Pustiu postou uma frase "premonitória" nas redes sociais. "Um dia, o trem errado te levará para o destino certo", escreveu. Confira abaixo o vídeo em que Tavy percebe a aproximação do trem: