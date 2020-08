Dhiovanna, irmã de Gabigol, fala sobre mensagens de ódio que recebe na Web

Rio - Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador de futebol Gabigol , postou no Instagram uma série de vídeos em que desabafa sobre as mensagens de ódio que vem recebendo nas redes sociais.

"Tem coisas que passam do limite. Queria explicar que, por mais que as pessoas que vocês seguem seja públicas, elas também se sentem mal. Ainda mais quando recebe ódio gratuito. Muitas pessoas que erram, aprendem", iniciou a jovem.

"As pessoas estão naturalizando a morte, induzem as pessoas a se matarem, como se fosse algo normal. É muito ruim, dá gatilho para muita gente. Vocês não sabem como a pessoa é por trás da câmera. Falar mal sobre meu corpo é algo que não me ofende mais, mas isso são coisas que passam do limite... Desejar o mal, a morte, a pessoa não tem amor a si mesmo", lamentou.