Xuxa sai em defesa de Thammy Miranda em confusão com Silas Malafaia: 'usam Deus'

São Paulo - Após Silas Malafaia responder Thammy Miranda sobre o processo que o ator moverá contra o pastor por homofobia, Xuxa mostrou que está do lado do filho de Gretchen. Em uma publicação feita sobre o caso por Leo Dias, a apresentadora afirmou que "a única linguagem que Deus entende e aceita é o amor".

O colunista postou um vídeo no qual Thammy disse a Malafaia: “Só tenho uma coisa para falar para você, Silas: ame o próximo como a si mesmo. Mais amor e menos ódio. Fica com Deus”. Nos comentários, Xuxa surgiu dizendo que todos que sofrem com preconceito merecem "um abraço e um colo gostoso de Deus". Ela também disse que Malafaia e outros que usam o nome de Deus para destilar ódio deveriam ser presos. Confira comentário completo de Xuxa:

"Ai, como pode o ser humano usar o nome de Deus pra destilar, ódio, preconceito, descriminação??? Ainda falam que se não for ‘homem’ ou ‘mulher’ é coisa do diabo, como dão força e poder pro cara lá de baixo. Deus criou tudo e todos, se tem algo que foi criado pelo ‘homem’ foi o preconceito. Isso sim é coisa do mal, do diabo. Esse povo preconceituoso não conhece a palavra de Deus que é AMOR. A única linguagem que Deus entende e aceita é do amor… Espero que o Thammy e muitos outros que sofrem esse preconceito vestido de fé receba um abraço e um colo gostoso de Deus, acalmem o coração que deve estar doído de tanto ódio. Esse pastor e outros que usam o nome de Deus deveriam ser presos ou pagar uma multa absurda pois, como são gananciosos, iriam pensar duas vezes antes de sair derramando seu ódio em nome de Deus."