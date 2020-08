O humorista Whindersson Nunes resolveu mandar uma indireta para o cantor MC Poze, que se incomodou após o ex-marido de Luísa Sonza postar uma foto em que aparece completamente nu e com o bumbum em evidência.

"Por isso esse cara foi corno, viadagem dessa, vai pegar quem?", escreveu MC Poze nas redes sociais dando a entender que Whindersson foi traído pela cantora Luísa Sonza. A traição não foi confirmada e após a separação do casal surgiram boatos de que a cantora estaria vivendo um affair com Vitão, com quem ela gravou uma música.

A foto em que aparece nu foi postada pelo próprio Whindersson para divulgar seu EP. "Abismado com o que está escrito nesta grande e eloquente montanha", colocou na legenda da publicação. Na foto, há uma montanha e o humorista escreveu em cima dela que três músicas dele já estão disponíveis em um streaming de música.

No entanto, o comentário feito pelo funkeiro não passou despercebido e, com muito bom humor, o ex-marido de Luísa Sonza provocou. “Tô vuando altooooooo”, escreveu Whindersson na legenda de uma foto em que aparece na escada de um jatinho. Vale ressaltar que MC Poze tem uma música chamada ‘Tô voando alto’. A provocação arrancou risadas de seguidores como MC Rebecca e MC Bin Laden.