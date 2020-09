Valesca Popozuda relembra parceria com Mr. Catra: 'acreditou em mim'

Rio - Valesca Popozuda relembrou sua parceria com MC Catra após o comentário de um fã no Twitter. Os dois gravaram juntos a música "Mama".

"Sempre que escuto 'Mama', eu lembro da Valesca chorando na live. Sinto vontade de abraçá-la", escreveu a fã, se referindo ao momento que a funkeira se emocionou ao falar do amigo durante uma live.

Ao ver o comentário, Valesca respondeu: "O Catra não me deixava sem trabalho, me indicava pra shows, eme levava com ele, me enaltecia como mulher, como funkeira. Sempre foi meu maior apoiador. Ele sempre acreditou em mim".

Mr. Catra morreu aos 49 anos por conta de um câncer gástrico. O cantor deixou três esposas e 32 filhos.