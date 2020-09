Galeria de Fotos Patrícia Leitte mostra antes e depois Reprodução / Instagram Patrícia Leitte de olhos azuis Reprodução / Instagram Patrícia Leitte mostra resultado da harmonização facial Reprodução Internet Patricia Leitte Reprodução/ Instagram @patricialeitteoficial Ex-BBB Patrícia Leitte sensualiza na piscina Reprodução Internet Patricia Leitte Reprodução Internet Antes e depois: Patrícia Leitte na época em que estava no hospital e, ao lado, em foto atual Reprodução Internet Patrícia Leitte e Ponce formam dupla sertaneja e lançam a música 'Barrigudinha' Reprodução Internet Rio - A ex-BBB Patrícia Leitte compartilhou, na noite desta quarta-feira, seu antes e depois. A influenciadora digital publicou uma foto da época em que participou do reality show, em 2018, e uma imagem atual.

Ela ainda relembrou as críticas que recebeu na época e incentivou os seguidores a acreditar nos sonhos.

"Quando compartilho meu antes e depois quero mostrar o quanto podemos acreditar nos nossos sonhos! Que a 'Peppa' não deixou que o mal vencesse, não desistiu, persistiu e aqui esta! Feliz, realizada e em paz!", começou ela.



Patrícia ainda revelou que pensou em "desistir de tudo" por tantas ofensas que recebeu.

"Confesso que por um momento pensei sim em desistir de tudo, afinal sou um ser humano e fui muito ofendida, massacrada por pessoas que nunca tinham trocado uma palavra comigo, mas Deus jamais deixa seus guerreiros abandonados. Ele me sustentou e me trouxe ate aqui. Longe de querer agradar todo mundo, mas agradeço a Deus pelas pessoas que puderam me dar uma segunda chance e estão comigo aqui. Gratidão!", completou.