São Paulo - Cauan Máximo, da dupla com Cléber, teve alta do hospital de Goiânia há quase duas semanas , mas ainda enfrenta as sequelas da Covid-19. O sertanejo ficou oito dias na UTI e chegou a ter 70% do pulmão comprometido pela doença.

"Estou em casa, mas me cuidando e fazendo muita fisioterapia. A Covid-19 é séria e deixou sequelas nos meus pulmões, que estão bem afetados e fracos. [...] Preciso muito deste órgão para realizar com êxito meu ofício que é cantar", contou em entrevista ao GShow."A família sempre foi muito importante para mim. A vida me impôs uma situação negativa e tive meus momentos de fraqueza. Pensei em desistir, mas com amor e oração de todos eu venci essa luta", exaltou o sertanejo. Ele, que é metade da dupla Cleber e Cauan, ainda disse que quer "transformar tudo o que viveu e aprendeu em música, com o objetivo de impactar positivamente as pessoas", disse Cauan. A mãe do cantor, Shirlei Máximo; o pai, João Luiz Máximo; o irmão. Fernando; e a namorada, Mariana Moraes, também contraíram o vírus, mas estão todos bem.