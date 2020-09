Carlinhos Maia critica forma com que Luísa Sonza tratava Whindersson: 'algo não batia'

Rio - O humorista Carlinhos Maia , em entrevista ao programa "Tô de Pan", de Leo Dias, contou um pouco mais sobre a briga que teve com Whindersson Nunes e Luísa Sonza no passado. Na época, a cantora disse: "Não deixem esse cara matar meu marido”.

Carlinhos explica que a discussão com Whindersson foi profissional, já que os dois faziam o programa “Os Roni”, no Multishow. Mas ele não poupa elogios ao humorista piauiense: "Menino ótimo, menino bom, não tem nem o que falar dele...", reafirmando que o desentendimento foi no âmbito profissional.O humorista disse que, mesmo infeliz, aceitou o trabalho na época, mas acabou tendo atritos. Já sobre Luísa, ele conta que teve um “rancinho” pela forma que ela tratava as pessoas -- inclusive Whindersson. "O jeito que ela trata as pessoas não tá bacana... Esse jeito que ela trata ele mesmo não tá bacana", pensava Carlinhos na época.