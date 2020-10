Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Jair Bolsonaro é, sem nenhuma sombra de dúvidas, o Presidente mais burro que qualquer país já teve no século XXI.



Burro. Burro, mesmo. Não é ignorante não. É burro. https://t.co/O8QvQPmWt6 — Felipe Neto (@felipeneto) October 26, 2020

Felipe Neto já se envolveu diversas vezes em polêmicas, criticando duramente a postura do governo Bolsonaro.Nos comentários da postagem, houve quem concordasse e quem defendeu a fala do presidente."Eu sou a favor de que as pessoas deveriam prestar Enem para qualquer cargo político", opinou um seguidor. "Cada fala de Jair Bolsonaro sobre vacina é um atendado contra a saúde pública", escreveu outro. "Não é verdade, você só tem um certo prazer em implicar com ele mais do que ele merece", disse um usuário, em defesa do chefe do Executivo.