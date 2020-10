Seu Jorge Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 10:31 | Atualizado 31/10/2020 10:42

fotogaleria Rio - Seu Jorge abriu o jogo sobre a criação das filhas, nesta sexta-feira, em entrevista ao Eduardo Sterblitch, no 'Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show', do Globoplay. O cantor disse estar preocupado com a educação da família e tratou de questões como a violência no Rio.

Cantor de prestígio internacional com shows na Europa e Estados Unidos, ele revelou que gasta o dinheiro do seu trabalho investindo na educação das três filhas, Maria Aimée Jorge, Flor de Maria Jorge, Luz Bella Jorge.

Publicidade

"Gasto mais com os meus três filhos. Jogo tudo lá e o que sobra eu compartilho com os sobrinhos. Somos uma família negra e preciso investir no futuro dela. Não dá para viver com supérfluos, tenho que ser objetivo: educação", disse.

Orgulhoso de sua família, criticou a violência do Rio de Janeiro contra as pessoas negras. "Temos jornalistas formados, dois encaminhados na universidade. Uma faz Relações Internacionais, o outro faz Psicologia. Se estivessem nessa situação de Rio de Janeiro, por serem negros, poderiam ser mortos", falou.

Publicidade

Ele ainda ressaltou a importante de se conversar diariamente sobre feminismo e pautas raciais. "Elas me trazem essas informações porque é tudo novo para a minha geração. A mulher está em uma outra posição hoje do que a mulher de 1930, 1950, 1970, 1980. Nós, homens, temos muito o que aprender", concluiu.