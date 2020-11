Maite Perroni Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 09:31 | Atualizado 01/11/2020 09:33

fotogaleria Rio - Maite Perroni sempre teve uma forte ligação com o Brasil. Desde os tempos do RBD, banda formada entre 2004 e 2009, a atriz e cantora frequenta o Brasil para realizar shows. Ela, que já fez dueto com Thiaguinho, Roupa Nova e Wanessa, confessou que adoraria fazer uma parceria com Anitta.

"Conheci ela um tempo atrás no Brasil durante uma turnê que fiz como cantora solo, ela organizou uma festa do pijama e me convidou e então nos conhecemos muito mais! Ela é um grande talento que admiro demais. Maravilhosa!", disse a estrela mexicana em entrevista a revista QG Brasil, que a elegeu como "Atriz do Ano" no México.