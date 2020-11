Por IG - Gente

Publicado 05/11/2020 16:18 | Atualizado 05/11/2020 16:21

A nova temporada de 'Lady Night' está pegando fogo. Após fazer Xuxa Meneghel falar indiretamente sobre sexo anal , Tatá Werneck fez Luciano Huck abrir o jogo sobre a rotina na cama com Angélica.Sem pestanejar, Luciano Huck revelou que ele e Angélica são adeptos do tantra. Segundo o apresentador, a prática de evolução espiritual através do sexo tem ajudado o casal a ter um bom relacionamento por tantos anos.Curiosa com a revelação, a apresentadora Werneck, brincou. "Menina, agora estou com a imagem na cabeça da Angélica e do Luciano no tantra. Como é, todo mundo se toca no tantra?". Com uma resposta curta e afirmativa, o apresentador disse: "Toca", mostrando conhecimento no assunto.No programa, Luciano também conversou sobre algumas de suas experiências sexuais, sempre com analogias para evitar termos explícitos.De acordo com o apresentador, ele nunca precisou tomar "um negocinho", se referindo ao Viagra. Ele também disse que "não se lembra" de ter brochado alguma vez. "A gente só lembra das nossas vitórias, né, Tatá", declarou.Ainda no tema destinado aos adultos, Luciano falou que nunca chegou a fazer um ménage a trois: "Que eu me lembre, não fiz", e revelou não ser do tipo que gosta de fazer sexo com uma terceira pessoa olhando. "Somos um casal discreto", finalizou.Luciano Huck e Angélica são casados desde 2004 e têm três filhos: Joaquim, de 15 anos, Benício, de 13, e Eva, 8.