Reprodução do Instagram

Por IG - Gente

Publicado 07/11/2020 11:22 | Atualizado 07/11/2020 11:35

A separação conturbada de Andressa Suita e Gusttavo Lima deu o que falar nos últimos tempos. A influencer se disse chocada quando o sertanejo pediu o divórcio, mas ela pode se dar bem com o fim do casamento. A mãe de Samuel e Gabriel vai receber uma pensão mensal de cerca de R$ 56 mil e, segundo o jornal Extra, ela dobrou o valor que cobra por post no Instagram após se separar.

Antes do divórcio de Gusttavo Lima, Andressa Suita cobrava em torno de R$ 25 mil reais por publicação na rede social. Agora, o valor para aparecer no feed dela subiu para R$ 50 mil. Além disso, a influencer estaria sendo procurada por diversas marcas nacionais, mas ela estaria dando preferência para parceiros antigos e contratos de longo prazo.

De acordo com o jornal, antes Andressa faturava R$ 800 mil por mês, mas a tenência é esse valor só aumentar. Recentemente, ela apareceu morena, mas a transformação não foi feita de graça. A ex de Gusttavo Lima teria recebido R$ 580 mil para escurecer as madeixas.