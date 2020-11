Por O Dia

Publicado 10/11/2020 13:28

Rio - Mais de 12 horas depois e o pedido de namoro de Daniel Caon para Rafa Kalimann ainda é o assunto mais comentado da internet. E, dessa vez, o pedido digno de filme virou piada nas mãos do influenciador digital Rafael Uccman. EEm vídeo postado no Instagram, Rafael Uccman brincou que não conseguiria fazer uma surpresa parecida com a que a ex-BBB recebeu.

O influenciador chegou a dizer que ficaria muito ansioso e que costuma ter 'caganeira' quando se sente assim. Veja, abaixo, o vídeo na íntegra.