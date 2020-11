Alexandre Herdy, Rodrigo Oliver e Sol Vega Divulgação

Por O Dia

Rio - A ex-BBB Sol Vega almoçou com amigos no restaurante de um shopping na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira. Para quem não lembra, Sol participou da quarta edição do reality show e ficou famosa por sua versão da música "We Are The World", que ela popularizou como "Iarnuou". Sol estava acompanhada pelo influenciador Rodrigo Oliver e o diretor de cinema Alexandre Herdy. Oliver teria sido convidado recentemente para participar do filme "Horas de Fúria", de Herdy.