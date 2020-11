Zilu Godoi e Zezé di Camargo Reprodução

"Não deve ser fácil ver o pai do seu filho te trair por anos com uma mulher que tem quase a idade de sua filha. E o que mais assusta é ela saber que ele era casado e tinha uma família", comentou uma fã da ex do sertanejo em um post. "É ingratidão sim. Quem esteve com ele na pobreza foi a Zilu. Ela era sacoleira para manter a casa, enquanto ele corria atrás dos sonhos dele", a mulher continuou.

A socialite concordou com o que a seguidora disse. "Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas que as pessoas tenham a hombridade de não trair, não enganar e não fazer ninguém de bobo. Se está infeliz, termine e recomece. Sem trair quem te confiou e dedicou uma vida", escreveu.

Outra pessoa decidiu entrar na conversa e defender Zezé. Uma mulher justificou que o cantor sertanejo relata ter tentado sair de casa diversas vezes, mas Zilu negou completamente essa história. "Me resta rir. Falar até papagaio fala, meu amor. Aliás, só para reforçar e deixar claro uma coisa: quem pediu o divórcio fui eu. Se ele tentou sair de casa várias vezes, porque ele não pediu o divórcio?", rebateu a mãe de Wanessa e Camilla.