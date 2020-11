Por iG

18/11/2020

São Paulo - O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro,(DEM), não compareceu ao debate marcado pela CNN Brasil para esta terça-feira . Paes preferiu participar de uma festa em homenagem aos 80 anos de Tia Surica, matriarca da escola de sambaDurante o evento, tia Surica falou para o candidato queseu adversário no segundo turno nas eleições da cidade do Rio, não pode ganhar. Ela ainda disparou um palavrão.