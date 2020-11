Ex e atual prefeito, respectivamente, Eduardo Paes e Marcelo Crivella disputam a prefeitura neste segundo turno Arte O DIA

Rio - O candidato Eduardo Paes (DEM), que lidera a primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno das eleições na capital fluminense, não compareceu ao debate transmitido pela CNN Brasil, que contou com a presença apenas de Marcelo Crivella (Republicanos). Marcado para às 20h desta terça-feira, o evento acabou virando uma sabatina com o candidato do partido Republicanos.

Mais cedo, uma pesquisa realizada em parceria com o RealTime Big Data , o levantamento revelou uma grande diferença entre os candidatos. Paes lidera com 71%, enquanto Crivella tem 29% dos votos válidos. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Paes obteve 37% dos votos válidos, enquanto Crivella conseguiu 21,8. O segundo turno será realizado no dia 29 de novembro, no domingo.



Apoio do PT a Paes

De acordo com o partido, Marcelo Crivella (Republicanos), apoiado por Bolsonaro, é responsável pelo caos administrativo, desconstrução das políticas sociais, sucateamento dos equipamentos municipais de saúde e educação, descaso com o funcionalismo e falta seriedade no combate à pandemia na cidade do Rio.

Para o PT do Rio, o atual prefeito e seu padrinho representam a extrema direita, a expressão de uma política intolerante, preconceituosa e sem cuidado com as pessoas. Já Eduardo Paes, segundo o partido, se coloca no campo do social liberalismo e tem avaliação positiva como gestor público e de comportamento democrático, embora esteja em um campo político distante das bandeiras que defendemos.

O comunicado diz ainda que derrotar Crivella é prioridade. "Nós, petistas, temos clareza de nossa responsabilidade com a cidade e com os cariocas. Consideramos que derrotar Crivella e Bolsonaro é a prioridade. Precisamos virar a página dessa administração desastrada e incompetente. Sendo assim, orientamos nossa militância e base social ao voto contra Crivella e Bolsonaro".

Em nota assinada por Tiago Santana, diz que o PT cobrará de Eduardo Paes uma agenda democrática e que defenderá os direitos do carioca.

"Esperamos que Eduardo Paes, eleito, cumpra suas promessas eleitorais. Nossa aguerrida bancada será implacável na defesa dos interesses do povo carioca, fiscalizando as ações do Executivo Municipal. Não desejamos nenhuma contrapartida. Cobramos, sim, a manutenção de seu compromisso com uma agenda democrática e que atenda as demandas mais sentidas para recuperação de qualidade de vida dos cariocas".