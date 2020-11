Eduardo Paes e Marcelo Crivella Arte O Dia Online

Por iG

Publicado 17/11/2020 18:35 | Atualizado 17/11/2020 18:41

Rio - Nesta terça-feira, a CNN Brasil divulgou uma pesquisa de intenção de voto para o segundo turno no Rio de Janeiro. Realizado em parceria com o RealTime Big Data, o levantamento revela uma grande diferença entre os candidatos. Eduardo Paes (DEM) lidera com 71%, enquanto Marcelo Crivella (Republicanos) tem 29% dos votos válidos.



A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes , conseguiu 37,01% dos votos válidos (974.804 votos). O levantamento do RealTime Big Data entrevistou 1.050 pessoas entre os dias 16 e 17 de novembro.