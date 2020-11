Homem negro foi espancado até a morte em unidade do Carrefour Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 11:45 | Atualizado 20/11/2020 14:42

Rio - Após um vídeo em que um policial e um segurança aparecem espancando brutalmente um homem negro no supermercado Carrefour viralizar nas redes sociais, vários famosos se pronunciaram e pediram um boicote à rede na internet.

fotogaleria

Publicidade

João Alberto Silveira de Freitas morreu após ser violentamente agredido por um policial militar e um segurança do Carrefour, dentro de uma unidade da rede de supermercados, em Porto Alegre, na quinta-feira, véspera do feriado de Consciência Negra.

"Carrefour e seu jeito de celebrar o dia da Consciência Negra”, ironizou Hélio de La Peña. Rafinha Bastos postou no Twitter informações sobre um protesto na frente da loja onde aconteceu o crime e relembrou o histórico de violência da rede.

Publicidade

"Vídeo registrado no Carrefour Porto Alegre. O homem negro espancado veio a falecer. Tudo isso no dia da Consciência Negra. Esse é o Brasil que se comove com George Floyd e não percebe que essa merd* acontece todo dia por aqui. O histórico de atrocidades do Carrefour no Brasil inclui ainda o espancamento de cachorro e a ocultação de cadáver com guarda-sol durante o expediente. Tem que boicotar essa m****. E o minimo a se fazer", disse.

O ex-BBB Rodrigo França se mostrou mortificado nas redes sociais e repetiu a mesma frase várias vezes. "Um homem negro foi espancado até a morte por seguranças brancos, no supermercado Carrefour".

Publicidade

Pathy Dejesus também comentou o caso repostando uma mensagem da jornalista Flávia Oliveira. "João Alberto Silveira de Freitas. Homem Negro. 40 anos. Espancado até a morte por dois seguranças brancos no Carrefour em Porto Alegre. Dia da Consciência Negra", escreveu Pathy na legenda.

Felipe Neto se mostrou indignado com a impunidade da rede de supermercados. "O que mais me dá ódio é a sensação de não ter o que fazer. Boicotar o Carrefour só vai tirar empregos, prejudicar trabalhadores inocentes. Os chefões continuarão andando de iate e jato particular. Que ódio do cac***".

Publicidade

A atriz Erika Januza também se manifestou. "João, Floyd, João Pedro, Marielle, tantos se foram brutalmente pela inconsequência, pela maldade, pela irresponsabilidade, pelo preconceito, pelo racismo. Por leis que não funcionam e deixam agressores impunes. Dia da Consciência e mais uma vez não podemos celebrar plenamente. E ainda há quem diga que é mi-mi-mi. Estamos cansados dessas notícias. Cansados desse desrespeito, dessa violência, dessa impunidade. E agora? Quem se responsabiliza? Atitudes cabíveis? Queremos respeito cabível. Vidas negras importam não pode ser uma frase de efeito para criar imagens. Deve ser uma verdade praticada. Justiça por João e por tantas vidas negras perdidas", disse.

Preta Gil lamentou o fato de o racismo "não dar descanso nunca". "Eu até tinha preparado um feed todo lindo em celebração ao Dia da Consciência Negra, mas o racismo é tão perverso que não nos dá descanso nunca. João Alberto Silveira Freitas foi assassinado covardemente ontem à noite em um supermercado em Porto Alegre. Temos que cobrar Justiça, sem Justiça não há paz", escreveu a cantora.

Publicidade

O rapper Rashid também mostrou sua indignação. "Em pleno 20 de novembro a gente toma esse tapa na cara! Na verdade, é uma punhalada no peito. Em público, novamente. O assassinato de João Alberto no Carrefour é mais uma covardia nesse país onde parece haver carta branca pra matar caso a pele da vítima seja escura. Assassinos!".

O que mais me dá ódio é a sensação de não ter o q fazer.



Boicotar o Carrefour só vai tirar empregos, prejudicar trabalhadores inocentes. Os chefões continuarão andando de iate e jato particular.



Que ódio do cacete. — Felipe Neto (@felipeneto) November 20, 2020 Onde estão os antirracistas e aliados que postam #VidasNegrasImportam?



Só vale quando o assassinato é na gringa? Longe?! pic.twitter.com/wURX93sQy7 — Rodrigo França Estou no YouTube (@franca_rodrigo) November 20, 2020 Um homem negro foi especado até a morte por seguranças brancos, no supermercado Carrefour.



Um homem negro foi especado até a morte por seguranças brancos, no supermercado Carrefour.



Um homem negro foi especado até a morte por seguranças brancos, no supermercado Carrefour. — Rodrigo França Estou no YouTube (@franca_rodrigo) November 20, 2020 Por favor, compareça. O histórico de atrocidades do Carrefour inclui ainda o espancamento de cachorro e a ocultação de cadáver com guarda-sol durante o expediente. Tem que boicotar essa merda. https://t.co/MYpXH4su7D — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) November 20, 2020