Laura Neiva e Maria reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 20:28

Chay Suede mostrou um momento do passeio que fez com a esposa, Laura Neiva, e a filha Maria, de onze meses, no Instagram, nesta segunda-feira.

fotogaleria

Publicidade

Na imagem, as duas se protegem com uma toalha na cabeça após começar a chover na praia. "Teve chuva também", escreveu o ator na legenda da publicação.

Publicidade