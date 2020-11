Por O Dia

27/11/2020

A modelo Natalia Garibotto, que ganhou uma curtida do perfil oficial do Papa Francisco , afirmou que aquela não foi a primeira visita da conta em seu perfil."Ele não deu like só para essa foto, ele também deu para outras fotos, algumas em que eu não aparecia tão pelada, e teve também um like para um vídeo", disse a modelo, em entrevista ao Extra.Após a polêmica da suposta curtida do perfil, Natalia chegou a ganhar mais de 400 mil seguidores no Instagram.O Vaticano ainda investiga o caso , em busca de quem foi o responsável pela curtida, uma vez que o perfil é administrado por uma série de servidores da Igreja.