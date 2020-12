Ludmilla lança clipe Rainha da Favela Divulgação / Rodolfo Magalhães

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 10:57 | Atualizado 04/12/2020 11:09

Rio - Ludmilla terá uma série para chamar de sua! O projeto original Globoplay, em parceria com Multishow, vai acompanhar a artista no seu dia a dia e seus compromissos profissionais, como as gravações de seu mais recente clipe, "Rainha da Favela", e do projeto audiovisual de pagode "Numanice". A atração conta com a participação de familiares e amigos. As gravações já estão em andamento e a estreia está prevista para 2021.

