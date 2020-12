Ludmilla sensualiza de biquíni nas Ilhas Maldivas

Rio - Ludmilla está curtindo uns dias de descanso nas Ilhas Maldivas. A cantora postou no Instagram, nesta terça-feira, fotos em que aparece em meio a um cenário paradisíaco. "Me ajudem a compor a letra de Rainha das Maldivas", escreveu a cantora na legenda da foto, fazendo referência à sua nova música "Rainha da Favela".

No domingo, Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, postou uma foto no avião e disse: "Quero ver alguém adivinhar para onde a gente está indo". Preta Gil reconheceu a aeronave. "Esse avião é da Emirates, deve ser Dubai com destino a Maldivas! Se cuidem", disse a cantora, que acertou o palpite.

Nesta tarde, Brunna também comemorou a chegada ao local paradisíaco. "Finalmente a nossa tão sonhada lua de mel esta acontecendo. Mais um sonho realizado! Gente, que lugar perfeito, eu estou encantada por cada detalhe. Estão preparados para a surra de looks, fotos, closes e stories?", perguntou a dançarina aos seus seguidores.