Alok Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 12:02 | Atualizado 04/12/2020 12:04

Rio - Na manhã desta sexta-feira, o DJ Alok voltou às redes sociais para lamentar estar distante da esposa Romana Novais após o parto prematura da pequena Raika, segunda filha do casal que nasceu na última quarta-feira . Diagnosticado com Covid-19, ele está em isolamento obrigatório em casa.

"Pessoal, queria agradecer as inúmeras mensagens de apoio e carinho. Estou em casa, isolado. Romana e Raika seguem em observação e passam bem. Com o coração partido, o papai coruja adiantou: "Daria tudo pra ficar com elas, mas infelizmente não posso. Mesmo assim, só tenho a agradecer. Muito obrigado", escreveu o DJ.

