Por O Dia

Publicado 04/12/2020 13:28 | Atualizado 04/12/2020 13:29

Rio- Ludmilla esbanjou sensualidade ao posar com um biquíni fio-dental nas Ilhas Maldivas. Nesta sexta-feira, a cantora publicou cliques de tirar o fôlego dos internautas em seu Instagram.

"A legenda é com vocês", escreveu ela.

A cantora está no local curtindo sua lua de mel com a esposa, Brunna Gonçalves. As duas, inclusive, já posaram juntinhas para alguns cliques e ainda combinaram as cores do biquíni.