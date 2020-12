Simone para The Paradise (Nana Moraes / Divulgação)

Publicado 04/12/2020 15:40

Com o Natal já batendo à porta, a dona do hino natalino mais tocado da época volta aos holofotes, e dessa vez mais radiante do que nunca. Simone completa 71 anos no dia 25 — como deveria ser —, e afirma que está completamente feliz com o envelhecimento.



"Eu aceito a idade e tudo que vem com ela", disse a cantora em entrevista à Vogue, exibindo os cabelos brancos sem inseguranças. "Encaro de modo natural", completa.



Simone falou também sobre o futuro, e garantiu que está feliz. "Com 70 anos, eu tenho muito mais passado do que futuro, por isso vivo o agora, ainda mais por conta do que estamos passando. As reflexões são diárias, mas tem que brotar algo bom disso tudo, as coisas boas também têm o poder de se espalhar", refletiu a cantora



Durante a pandemia, Simone realizou lives semanais, sempre aos domingos, para se conectar com os fãs. "Todo artista tem que ir aonde o povo está", disse a cantora.