Publicado 06/12/2020 18:10 | Atualizado 06/12/2020 18:18

Rio - Grávida de gêmeos, Andréia Sadi contou para os internautas os nomes escolhidos para os meninos, ao mostrar no Instagram, neste domingo, o presente que os bebês ganharam dos 'tios' Flora Gil e Gilberto Gil.

Em uma toalha bordada estava escrito: "Aqui tem Pedro e aqui tem João".

"Meu olho encheu d’água de tanta fofura. Invenção da tia Flora Gil e do tio Gilberto Gil que dá vontade de esmagar", escreveu a jornalista na rede social.

Os bebês são fruto do relacionamento de Andréia com André Rizek. A jornalista anunciou a gravidez no final de outubro em uma de suas entradas ao vivo em um jornal da Globo News, quando estava com 4 meses de gestação.