Por O Dia

Publicado 08/12/2020 10:13

Rio - Ex-namorada de Eduardo Galvão, morto na noite desta segunda-feira, aos 58 anos vítima da covid-19 , Saory Cardoso publicou uma homenagem na despedida ao ator. A musa fitness, que participou do reality show 'De Férias com o Ex 2', dividiu com seus seguidores vídeos em que o ator aparece cantando em clima de descontração.